Konya - İki aracın arasından geçerken TIR'ın altında kalan motosikletli öldü

KONYA'da motosikleti ile TIR ve otomobilin arasından geçerken TIR'ın altında kalan üniversite öğrencisi Muhammet Abdu Sipahi (21), hayatını kaybetti.

Kaza, 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Çevreyolu Caddesi Sanayi Köprülü Kavşağı üst geçidinde meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Muhammet Abdu Sipahi kullandığı 06 AL 9218 plakalı motosikleti ile Haydar K.'nin kullandığı 42 EBA 02 plakalı TIR ve bir otomobilin arasından geçmeye çalıştı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrilip TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Sipahi'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. TIR şoförü Haydar K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Muhammet Abdu Sipahi'nin cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------

-Olay yerinden detay

-Genel detay

-TIR'dan detay

-Olay yeri incelemeden detay

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA