Konya - Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü; kaza kamerada

KONYA'da otomobilin kırmızı ışıkta duran otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Araçlardan birinin ikiye bölündüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün (40) kulllandığı 42 BT 341 plakalı otomobile, İsmail Andaç'ın (41) yönetimindeki 42 ATT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı. Mevlüt Külcü'nün otomobili savrularak refüjdeki aydınlatma direkleri ve ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Andaç'ın kullandığı otomobil ise yaklaşık 200 metre sonra elektrik panosuna çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ağır yaralanan Mevlüt Külcü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilin sürücüsü İsmail Andaç ise yaralandı. Andaç ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Külcü'nün cesedi de otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) –