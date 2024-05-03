Konya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

Konya merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 36'sı tutuklandı.

Emniyet ekipleri, para karşılığında usulsüz reçete düzenleyerek uyuşturucu satışı yapanlara yönelik Konya, Karaman, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 51 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 2 bin 586 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 51 zanlıdan 36'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.