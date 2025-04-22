Konya- Otomobil takla attı, o anlar kameraya yansıdı

KONYA'da son anda yön değiştirip manevra yapan araca çarpan, otomobil refüje çıkıp takla attı. Kazada yaralanan olmazken, o ana ait başka araç kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 21 Nisan günü saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesi Aslım Caddesinde meydana geldi. Bir sürücü kavşakta son anda yön değiştirip aracıyla manevra yapması üzerine, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıkıp takla attı. Kazada yaralanan olmazken, takla atan araçta maddi hasar oluştu. Kaza anına ait başka araç kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir otomobilin son anda yön değiştirip manevra yapması ve diğer aracın da refüje çıkıp takla atması yer alıyor.

Haber- Kamera: KONYA DHA