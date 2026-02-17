KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI | Konya TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi
KONYA TOKİ kura sonuçları ve Konya TOKİ hak sahipleri isim listesi, 15.200 sosyal konutluk dev proje kapsamında açıklandı. TOKİ Konya kura sorgulama işlemleri resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonrası asil ve yedek listeler belli olurken, ödeme planı ve teslim tarihi detayları da netleşti.
KONYA TOKİ kura sonuçları için beklenen açıklama geldi. 15.200 sosyal konut için gerçekleştirilen dev kura çekilişiyle birlikte binlerce vatandaşın merakla beklediği Konya TOKİ hak sahipleri isim listesi belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası asil ve yedek listeler erişime açılırken, şimdi en çok araştırılan konu “Konya TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?” sorusu oldu. İşte tüm detaylar…
KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Konya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 15.200 sosyal konut için kura çekilişi 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'da gerçekleştirildi.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimi noter huzurunda tamamlandı. Böylece hak sahipleri resmi olarak belirlenmiş oldu.
KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI VE HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekilişinin ardından Konya TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi iki farklı kanal üzerinden sorgulanabiliyor:
- TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)
- e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebiliyor. Asil listede yer alan vatandaşlar konut alma hakkı kazanırken, yedek liste olası hak iptallerinde devreye giriyor.
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KONYA İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KONYA TOKİ EVLERİ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya genelinde toplam 15.200 konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:
|İlçe
|Konut Sayısı
|Konya Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu)
|9.370
|Ahırlı
|71
|Akören
|94
|Akşehir
|500
|Altınekin
|157
|Beyşehir
|450
|Bozkır
|150
|Cihanbeyli
|300
|Çeltik
|47
|Çumra
|200
|Derbent
|47
|Derebucak
|60
|Gencek
|40
|Doğanhisar
|150
|Emirgazi
|94
|Ereğli
|500
|Güneysınır
|94
|Hadim
|30
|Halkapınar
|94
|Hüyük
|90
|Selki
|97
|Ilgın
|300
|Kadınhanı
|300
|Karapınar
|300
|Karatay
|100
|Kulu
|300
|Meram
|200
|Sarayönü
|250
|Seydişehir
|500
|Taşkent (Balcılar)
|73
|Taşkent (Çetmi)
|51
|Tuzlukçu
|75
|Yalıhüyük
|22
|Yunak
|94
|Toplam
|15.200
TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİT DETAYLARI
Peşinat ve Vade Seçenekleri
Kampanya kapsamında 1+1 ve 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak. Peşinat ödemeleri sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılacak.
TOKİ Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.
TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İnşa ve ihale süreci Kasım ayında başlayacak projede kura çekimi Şubat ayında tamamlandı. Konut teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.
KONYA TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
Kura sonuçları 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'da yapılan çekilişin ardından açıklandı.
KONYA TOKİ hak sahipleri isim listesi nereden öğrenilir?
Hak sahipleri asil ve yedek isim listesi TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Konya'da kaç adet TOKİ konutu yapılacak?
Konya genelinde toplam 15.200 konut inşa edilecek.
TOKİ peşinat oranı ne kadar?
Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade ile satışa sunulacak.
TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor?
Taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.
KONYA TOKİ kura sonuçları ile birlikte 15.200 konutluk dev sosyal konut projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Asil ve yedek hak sahipleri belirlenirken, ödeme planı ve teslim süreci de netleşti. Başvuru sahipleri sonuçlarını resmi sorgulama kanalları üzerinden kontrol edebilir.