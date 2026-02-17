KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI | Konya TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

KONYA TOKİ kura sonuçları için beklenen açıklama geldi. 15.200 sosyal konut için gerçekleştirilen dev kura çekilişiyle birlikte binlerce vatandaşın merakla beklediği Konya TOKİ hak sahipleri isim listesi belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası asil ve yedek listeler erişime açılırken, şimdi en çok araştırılan konu “Konya TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?” sorusu oldu. İşte tüm detaylar…

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Konya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 15.200 sosyal konut için kura çekilişi 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'da gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimi noter huzurunda tamamlandı. Böylece hak sahipleri resmi olarak belirlenmiş oldu.

KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI VE HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin ardından Konya TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi iki farklı kanal üzerinden sorgulanabiliyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebiliyor. Asil listede yer alan vatandaşlar konut alma hakkı kazanırken, yedek liste olası hak iptallerinde devreye giriyor.

KONYA TOKİ EVLERİ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya genelinde toplam 15.200 konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Konya Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu) 9.370 Ahırlı 71 Akören 94 Akşehir 500 Altınekin 157 Beyşehir 450 Bozkır 150 Cihanbeyli 300 Çeltik 47 Çumra 200 Derbent 47 Derebucak 60 Gencek 40 Doğanhisar 150 Emirgazi 94 Ereğli 500 Güneysınır 94 Hadim 30 Halkapınar 94 Hüyük 90 Selki 97 Ilgın 300 Kadınhanı 300 Karapınar 300 Karatay 100 Kulu 300 Meram 200 Sarayönü 250 Seydişehir 500 Taşkent (Balcılar) 73 Taşkent (Çetmi) 51 Tuzlukçu 75 Yalıhüyük 22 Yunak 94 Toplam 15.200

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİT DETAYLARI

Peşinat ve Vade Seçenekleri

Kampanya kapsamında 1+1 ve 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak. Peşinat ödemeleri sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılacak.

TOKİ Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İnşa ve ihale süreci Kasım ayında başlayacak projede kura çekimi Şubat ayında tamamlandı. Konut teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

KONYA TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Kura sonuçları 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'da yapılan çekilişin ardından açıklandı.

KONYA TOKİ hak sahipleri isim listesi nereden öğrenilir?

Hak sahipleri asil ve yedek isim listesi TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Konya'da kaç adet TOKİ konutu yapılacak?

Konya genelinde toplam 15.200 konut inşa edilecek.

TOKİ peşinat oranı ne kadar?

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade ile satışa sunulacak.

TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor?

Taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

KONYA TOKİ kura sonuçları ile birlikte 15.200 konutluk dev sosyal konut projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Asil ve yedek hak sahipleri belirlenirken, ödeme planı ve teslim süreci de netleşti. Başvuru sahipleri sonuçlarını resmi sorgulama kanalları üzerinden kontrol edebilir.