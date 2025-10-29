Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde bayram coşkusu

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hurma, Gürsu, Toros, Uncalı ve Doğa Çocuk Enstitüsü Kreşleri ile Bebek Parkı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Bebek Parkı’nda etkinlikler düzenlendi. Kreşlerde eğitim gören minikler ve Bebek Parkı ziyaretçileri, Cumhuriyet'in 102’nci yaşını coşkuyla kutladı. Kutlamalarda çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinlik ve oyunlar ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Belediye Başkanı Cem Kotan, etkinliklere ilişkin “Cumhuriyetimizin 102’nci yılı kutlamaları kapsamında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’mizde coşkulu bir festival gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra taksici esnafımızla belediyemizin önünde buluşarak oluşturdukları konvoyu karşıladık ve bayramımızı birlikte kutladık. Tüm bu kutlamalarla beraber, kreşlerimiz ile Bebek Parkı’mızda çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızın da yanında olduk. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm Konyaaltı’nda yaşıyoruz” dedi.

Eğitim anlayışlarının Atatürk ve Cumhuriyet değerleri üzerine kurulu olduğunun altını çizen Kotan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini kreşlerimizde miniklerimize aktarıyoruz. Çocuklarımız Atatürk ve Cumhuriyet'i severek büyüyor. Ulu Önderimiz Atatürk’ün bizlere emanet ettiği tüm değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.