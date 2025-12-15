Konyaaltı'nda çocuklar, tohumları toprakla buluşturdu

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi’nin beşinci kreşi Doğa Çocuk Enstitüsü’nde yer alan serada "Sebze Ekimi Etkinliği" gerçekleştirildi. Çocuklar etkinlikte tohumları toprakla buluşturdu.

Konyaaltı Belediyesi Doğa Çocuk Enstitüsü’nde eğitim ve etkinlikler devam ediyor. Doğayla iç içe bir ortamda eğitimlerini sürdüren çocuklar için kreş içerisinde yer alan serada "Sebze Ekimi Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlikte ilk olarak Eric Carle’ın "Minik Tohum" adlı kitabında tohumları tanıttığı kısım okundu. Ardından sevgi treni oluşturan çocuklar seraya geçerek kazma küreklerle toprağı hazırladı. Minikler öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları toprağa roka, tere, maydonoz ve ıspanak ekerek sebzeleri toprakla buluşturdu.

"Kreşlerimizde verdiğimiz eğitimin kalitesini her zaman en üst seviyede tutuyoruz"

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitimle birlikte çocuklara üretmenin önemini de aktardıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Kreşlerimizde verdiğimiz eğitimin kalitesini her zaman en üst seviyede tutuyoruz. İlçemize kazandırdığımız beşinci kreşimizde çocuklar doğayla iç içe bir eğitim görüyor. Minikler burada toprakla buluşuyor. Çamurla oynuyor. Tamamen doğal bir ortam var. Kreşimizin içerisinde bir de seramız mevcut. Bu serada minikler üretmeyi öğreniyor. Gerçekleştirdiğimiz sebze ekimi etkinliğiyle, çocuklarımıza üretmenin ne kadar önemli olduğunu küçük yaşta göstermiş olduk. Miniklerimiz, sebzeleri toprakla buluşturdu. Hepsinin eline sağlık. Onları çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız, Minik Tohum’un yolculuğuna çıktılar"

Konyaaltı Belediyesi Kreş Öğretmeni Güleray Erçiftçi de "Çocuklarımız Eric Carle’ın muhteşem eserlerinden biri olan ‘Minik Tohum’un yolculuğuna çıktılar. Minik Tohum’un maceralarına tanıklık ederek, kahvaltı tabaklarımızı süsleyecek olan roka, tere ve maydonozları toprakla buluşturdular. Ardından mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden ıspanakları toprakla buluşturdular" dedi.

Doğa Çocuk Enstitüsü’nde gerçekleştirilen etkinliklere değinen Erçiftçi, "Çocuklarımızın doğayla bağlantı kurdukları pek çok etkinlik yapıyoruz. Serbest oyun alanlarımızdaki yapı inşa oyunlarıyla, çamur mutfağımızda hazırladıkları yaratıcı yiyeceklerle hem doğayla bağlantı kuruyorlar hem de kendilerini gerçekleştirme basamaklarının aslında en kıymetli alanında görüyorlar. Velilerimiz çok mutlular. Çünkü kendilerine her akşam eve topraklanmış, toprak ve çamurla birlikte yaratıcı oyunlar oynayan çocuklar teslim ediyoruz. Dolayısıyla çocuklarına kattıkları yaratıcılık seviyesi sayesinde memnuniyetlerini sıklıkla dile getiriyorlar" diye konuştu.