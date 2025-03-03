Konya’da 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

Konya’nın Ereğli ilçesinde 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Zengen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşı G.C.’nin evine giden Murat K., burada Arif Bozkurt (38) ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Murat K. bıçakla Arif Bozkurt’u yaraladı. Murat K. daha sonra Arif Bozkurt’u aracına alıp hastaneye götürürken, Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Murat K. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.