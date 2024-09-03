Konya’da 100 metrelik yeni obruk



İlçenin Üçobruk mevkiindeki obruk merada meydana geldi. Obruk merada koyun otlatan çobanlar tarafından fark edilirken, hemen çevrede yaşayanlara haber verildi. Oluşan obruklar ise hem çiftçileri hem de çevrede yaşayanları tedirgin ediyor.

Çevre sakinlerinden Ali Özata, yeni bir obruk oluştuğunu belirterek, “Gece çobanım ses duymuş. Sanki uçak düşmüş gibi şiddetli olduğunu söylediler. Sabah gittiklerinde dev çukurla karşılaşıp bana haber ettiler. Akşam canlının geçmesi son derece tehlikeli. Bölgemiz obruklarla çevrili. Benim yaşadığım eve 100 metre uzakta da obruk var” dedi.