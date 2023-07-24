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Konya’da 2 araç çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 10:18
  • Giriş: 24.07.2023 10:18
  • Güncelleme: 24.07.2023 10:18
Kaynak: İHA
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Konya’da 2 araç çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 21.00 sıralarında Kulu ilçesi Kıbrıs Caddesi Değirmenözü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki otomobil ile M.K. (71) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.K ve aynı araçta yolcu olan S.K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde omzunda kırık olduğu ve iç kanama şüphesi bulunan M.K., ambulansla Konya’ya sevk edildiği öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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