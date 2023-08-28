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Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine ve Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güncel
  • 28.08.2023 10:14
  • Giriş: 28.08.2023 10:14
  • Güncelleme: 28.08.2023 10:20
Kaynak: İHA
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Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralı
Fotoğraf: İHA

Konya’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. 

Karapınar ilçesi sınırlarında bulunan Karapınar- Konya Karayolu Merdivenli mevkiinde meydana gelen kazada yaralananlar Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karapınar yönüne giden F.K. idaresindeki 51 AAE 791 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.M. idaresindeki 42 ABR 095 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücülerinden F.K. ile aracında bulunan H.K., M.A., N.K., K.N.K., M.K. ile diğer otomobilin sürücüsü M.M. ile araçta yolcu olarak M.A.Ö. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine ve Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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