Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 8. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.İ.P. idaresindeki otomobil, Beyşehir’den Konya yönüne seyir halinde iken Bayındır Mahallesi kavşağında karayoluna çıkan İ.D. (69) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle sürüklenip refüje çıkarak durabilen otomobil sürücüsü İ.D. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan K.D. (68) ile F.G. (61) yaralandı.

Kaza ihbar üzerine adrese jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkıştığı sürücü mahallinden sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılan sürücü ile yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.