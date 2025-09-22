Giriş / Abone Ol
Konya’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Güncel
  • 22.09.2025 09:13
  • Giriş: 22.09.2025 09:13
  • Güncelleme: 22.09.2025 09:17
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Konya’da saat 09:03'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan depremin 9.24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

