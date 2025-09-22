Konya’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Konya’da saat 09:03'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kulu ilçesi olan depremin derinliği 9.24 km olarak ölçüldü.
Konya’da saat 09:03'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan depremin 9.24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-09-22
Saat:09:03:35 TSİ
Enlem:39.0725 N
Boylam:33.28694 E
Derinlik:9.24 km
Detay:https://t.co/QYfMUgPNgB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi