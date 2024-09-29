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Konya’da 4 katlı apartmanın bodrumunda yangın paniği

Ajans Haberleri
  • 29.09.2024 16:10
  • Giriş: 29.09.2024 16:10
  • Güncelleme: 29.09.2024 16:10
Kaynak: İHA
Konya’da 4 katlı apartmanın bodrumunda yangın paniği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Dalyan Mahallesi Recep Bilginer Caddesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katından meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenden bodrumda yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tüm binayı duman içerisinde bırakan yangın dolayısıyla önce dairelerde kalanları tahliye ederken sonrasında müdahalede bulundu.

Dumandan etkilenenin olmadığı öğrenilirken yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

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