Konya’da 4 katlı bina çöktü: Arama kurtartma çalışması sürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 5 KİŞİNİN ENKAZDA OLDUĞU BİLGİSİ VAR

Konya Valisi İbrahim Akın, merkez Selçuklu ilçesinde çöken binada, alınan bilgilere göre 5 kişinin kaldığının değerlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Çöken bina ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akın, "İçeride 5 kişinin olduğuna dair bilgiler var. Bu 5 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. İlerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra açıklamalar yapılacak. Umuyoruz ki hiç vatandaşımızı kaybetmeden bu yapının altından kurtarırız. Olay çok yeni, incelemeler yapılacak. İçeriden çıkan iki arkadaştan alınan bilgiler içeriden kendi ailesinden 5 kişinin olduğu yönünde. Bunun dışında binada başka oturanlar var mı araştırıyoruz. Çalışmaları hepimiz sabırla takip etmek durumundayız. Belediye Başkanımız tüm yetkililerimiz olay yerinde takip ediyoruz" dedi.

ALİ YERLİKAYA KONYA'YA HAREKET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da çöken bina ile ilgili olarak Konya’ya hareket etti.