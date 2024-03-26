Konya’da 4 TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 TIR şoförü hayatını kaybederken, 3 TIR şoförü de yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-300 Karayolu Akşehir Tren Garı Kavşağı’nda yaşandı.

Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta duran O.Y. idaresindeki 01 ASV 343 plakalı TIR'a aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki 42 AGK 715 plakalı TIR çarptı.

Bunun ardından S.Ç. idaresindeki 10 AIY 433 plakalı TIR da H.K. idaresindeki TIR'a, Nedim Kılıç idaresindeki 16 Y 0358 plakalı TIR'ın da S.Ç. idaresindeki TIR'a çarpması sonucunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde 16 Y 0358 plakalı TIR'ın şoförü Nedim Kılıç’ın kabinde sıkışması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer TIR şoförleri ise tedavi altına alındı.