Konya’da 5 kişinin aynı motosikletteki tehlikeli yolculuğu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir motosiklete binen 5 kişilik ailenin tehlikeli seyahati görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi’nde trafik ışıklarında dururken görüntülenen 3’ü çocuk 5 kişilik aileyi taşıyan motosiklet, daha sonra Özdilek Caddesi üzerinden karşıdaki yola geçti.

Motosikletin yol kenarında park ettiği anlar da kayıtlara yansıdı. Akıllara durgunluk veren yolculuk başka bir aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.