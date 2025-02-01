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Konya’da 600 adet saman balyası yandı

Ajans Haberleri
  • 01.02.2025 22:54
  • Giriş: 01.02.2025 22:54
  • Güncelleme: 01.02.2025 22:54
Kaynak: İHA
Konya’da 600 adet saman balyası yandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında 600 adet saman balyası yandı.
Yangın, ilçenin Saraycık Mahallesi Devetepe mevkiinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, evlerin yakınında bulunan saman balyaları yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 600 adet saman balyasının yandığı öğrenildi.

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