Konya’da 8 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan 'düştü' iddiası: Ağır yaralandı
Meram ilçesinde 8 yaşındaki Y.D’nin bir binanın üçüncü katındaki pencereden düştüğü iddia edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Konya'da bir binanın 3'üncü katından düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Bodur Sokak'ta Y.D, bir binanın 3'üncü katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.