Konya’da Abdullah Küçüktaşdemir isimli erkek, evli olduğu kadını öldürdü!

Konya’da bir erkek, evli olduğu kadını sokakta bıçakla öldürdü.

Olay akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi Beyzade Sitesi'nde yaşandı.

Öğretmen olan Abdullah Küçüktaşdemir, kendisi gibi öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir’i özel ders vermek için gittiği evin önünde bilinmeyen bir sebeple bıçakla öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ebru Küçüktaşdemir (45) yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Abdullah Küçüktaşdemir (47), emniyete götürüldü.