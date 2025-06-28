Konya’da aile kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Konya’da bir kişi, tartıştığı annesini ve ablasını bıçakla yaraladıktan sonra kendini de bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çekiç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen H.Ö. ile annesi ve ablası arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken H.Ö. eline aldığı bıçakla annesi D.Ö.’yü omzundan, ablası A.Y.’yi ise sırtından bıçakla yaraladı. H.Ö. daha sonra bıçakla kendini göğsünden yaralayarak zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.