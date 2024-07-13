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Konya’da alkol yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 14:17
  • Giriş: 13.07.2024 14:17
  • Güncelleme: 13.07.2024 14:17
Kaynak: İHA
Konya’da alkol yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde alkol yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara - Aksaray Karayolunun 110. kilometrede bulunan Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.S. (25) idaresindeki alkol yüklü 06 CUL 877 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı 
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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