Konya’da av tüfeği ve silah ele geçirildi: 2 gözaltı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta av tüfeği, bir şahısın üst aramasında ise tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri D-300 karayolu üzerinde yaptığı uygulamada bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler aracın ön koltuklarının arasında da av tüfeği olduğunu gördü. Araç sürücüsü H.G.’yi gözaltına alan ekipler tüfeğin ruhsatının olmadığını tespit etti. Tüfekle birlikte 8 adet av fişeğine el koyulurken şüpheli H.G. hakkında işlem yapıldı ve 26 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan, Asayiş Büro Amirliği ekipleri eğlence mekanlarında yaptığı denetim ve kontroller sırasında da bir mekanında eğlenen Ü.Y.’nin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabanca şarjörü ve 14 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Ekipler şüpheli Ü.Y.’yi gözaltına alırken tabanca ile mermilere de el koydu.