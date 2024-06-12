Konya’da aynı yerde 2 kaza meydana geldi: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ömeranlı Mahallesi Ankara-Konya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (33) idaresindeki 42 ATC 897 plakalı boş yumurta viyolü yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada tır sürücü S.D. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu esnada yoldan geçen F.Ç. idaresindeki 42 TT 086 plakalı otomobile Y.T. (20) idaresindeki 42 ASA 887 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan T.Y. (44) ile kamyonette yolcu olan M.R.T. (16) yaralandı. Her iki kazada da yaralananlar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan T.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.