Konya’da badem ağaçları çiçek açtı

Konya’nın Kulu ilçesinde badem ağaçları çiçek açmaya başladı.

İlçeye bağlı Tuz gölü sınırında bulunan Tuzyaka Mahallesinde, ülke genelinde havaların mevsim normalleri çok üstünde seyretmesinden dolayı başta badem ağaçları olmak üzere diğer meyve ağaçları tomurcuklanmaya başladı.

Mahallede yaşayan Nuri Taşyürek, evinin bahçesinde yaklaşık 15 badem ağacının olduğunu ifade ederek, "3-4 günden bu yana hızla tomurcuğa dönerek çiçek açmaya başladığını görünce çok sevindim. Baharın habercisi bademler çiçek açmaya başladı. Havaların soğuk ve sıfırın altına düşmesi halinde açan badem çiçeklerini soğuk vurma ihtimalinin de yüksek. Bir yandan sevindim ama bir yandan da don tehlikesi aklıma gelince de don vuracağı konusunda da endişeliyim" dedi.