Konya’da başka ilçeden çalınan motosiklet Seydişehir’de bulundu

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde çalınan motosiklet Seydişehir ilçesinde bir vatandaşa satıldıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye, göre başka il ve ilçelerden çalınarak vatandaşlara satılan ve özellikle plakasız motosikletler üzerinde denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinden çalınan ve Seydişehir’de bir vatandaşa satılan motosikleti yakaladı.

Ele geçirilen motosiklet çekici ile otoparka gönderilirken motosikleti kullanan kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ifade etti.