Konya’da bir öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Konya'da merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, okulda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli rehberlik öğretmeni Muhammed Öz (33) ile odasına gelen daha önceden tanışıklıkları olduğu belirtilen şüpheli B.O. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle B.O. yanında bulunan tüfekle Öz’e ateş etti. Öğretmen Muhammed Öz olay yerinde hayatını kaybederken, B.O. polis ekipleri tarafından okulda gözaltına alındı.

Okula gelen yakınları ve öğretmenler olay sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.