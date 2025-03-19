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Konya’da çatıda çıkan yangın korkuttu

Ajans Haberleri
  • 19.03.2025 17:37
  • Giriş: 19.03.2025 17:37
  • Güncelleme: 19.03.2025 17:37
Kaynak: İHA
Konya’da çatıda çıkan yangın korkuttu

Konya’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki diğer çatılara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak’ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince, bitişiğindeki diğer çatılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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