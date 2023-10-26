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Konya’da ceviz ağacından düşen adam yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.10.2023 17:17
  • Giriş: 26.10.2023 17:17
  • Güncelleme: 26.10.2023 17:17
Kaynak: İHA
Konya’da ceviz ağacından düşen adam yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıktığı ceviz ağacından düşerek yaralanan 61 yaşındaki adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üstünler Mahallesindeki bahçesinde ağaca ceviz toplamak için çıkan 61 yaşındaki İsmail Ü., dengesini kaybederek yere düştü.

Yaralanan adam yakınlarının çağırdığı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı. 

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