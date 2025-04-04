Konya’da çiftçilerin yağış sevinci

Konya’nın Karapınar ilçesinde uzun süredir devam eden kuraklık endişesi, son yağan yağışlarla birlikte yerini sevince bıraktı. Bazı yerlerde dolu yağışı görülse de, bunun ekili alanlara zarar vermediği belirtildi.

İlkbahar ekimi için hazırlık yapan ve tarlalarına gübre atan çiftçiler, yağmurun toprağa düşmesiyle birlikte adeta çifte bayram yaşadı. Çiftçiler, yağışın, özellikle buğday ve diğer kışlık ürünler için hayati önem taşıdığını belirterek memnuniyetlerini ifade etti.



Dolu zarara yol açmadı

Öte yandan, Sazlıpınar, Hotamış ve çevresinde görülen dolu yağışı daha sonra yağmura dönüşürken, tarım arazilerinde herhangi bir zarara yol açmadı. Sazlıpınar Mahallesinden Yunus Koçaker yağan dolunun fındık büyüklüğünde olduğunu belirterek, "Baharlık ekimlerin henüz yapılmaya başlaması ve ekili olan buğday ve arpanın da boyunun kısa olması bizim şansımızdı" dedi.

Yetkililer, yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi halinde kuraklık riskinin azalacağını ve verimin artacağını belirtti.