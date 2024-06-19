Konya’da çıkan tartışmada 1 kişi vuruldu

Konya’da otobüs durağı önünde çıkan tartışmada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isimi öğrenilemeyen bir şahıs, B.T.’yi tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. B.T.’nin yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli şahıs ile yanındaki 1’i kadın 2 kişinin peşine düşerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.