Konya’da dolu yağışı, yol ve açık alanlar beyaza büründü

Konya’nın Beyşehir ilçesi doluya teslim oldu, dolu tanelerinin oluşturduğu yığınlar gece saatlerinde yolları ve açık alanları kaplayıp beyaza bürünmesine yol açtı.

İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yollar ve tüm açık alanlar leblebi büyüklüğündeki dolu taneleriyle oluşan yığınlarla kaplanırken her yer bembeyaz görüntüye büründü. Kent merkezinde seyir halinde olan araçlar yağış anında yolların kayganlaşması nedeniyle hızını düşürüp ilerlemeye çalışırken, Beyşehir Devlet Hastanesi önündeki bağlantı yolunda kaydedilen görüntüler kışı andıran manzaralar oluşturdu. Yollar su, dolu ve kum birikintisiyle doldu. Öte yandan, ilçede sağanak yağmurun ardından yolları beyazlatan dolu yağışı sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını belirlemek amacıyla harekete geçen polis ve belediye ekipleri de güzergahlarda tarama çalışması başlattı. Belediye ekipleri dolu yığınlarının kapladığı şehir merkezindeki yollarda temizlik yapmak üzere seferber oldu, eriyen dolu taneleri ve yağmur sularının oluşturduğu su birikintileri ise iş makineleri ile temizlendi. Hal içindeki pazar yerinde üzerinde dolu taneleri biriken gölgelikler yağıştan zarar gördü. Bazı araçların kaportaları sağanak yağış nedeniyle düşen ağaç yapraklarıyla kaplandı.