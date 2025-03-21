Konya’da Ekrem İmamoğlu'na destek eylemi: "Her yer İstanbul, her yer direniş!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor.

Gözaltı kararına tepki gösteren ve protesto düzenleyen illerden biriside Konya oldu.

Konya’da binlerce vatandaş akşam saatlerinde Zafer Meydanı'nda bir araya gelerek "Her yer İstanbul, her yer direniş!", "Susma sustukça sıra sana gelecek" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Eylemler Konya merkez ilçelerinin yanı sıra Seydişehir ilçesinde de devam etti.

Konyalı vatandaşlar yürüyüşlerini bitirdikten sonra dağıldı. Protestolar sırasında herhangi bir arbede yaşanmadı.