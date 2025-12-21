Konya’da fabrikada iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik kalıp üretim fabrikasında çalışan 26 yaşındaki Muhammed El Zaid , forkliftin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
Konya’da çalıştığı plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan Muhammed El Zaid (26), hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Kuddusi Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan plastik kalıp üretim fabrikasında meydana geldi.
Muhammed El Zaid, çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle forkliftin altında kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, El Zaid’in öldüğünü belirledi.
Muhammed El Zaid’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.