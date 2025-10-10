Konya’da futbolculardan sanayicilere vergi çalımı!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı.

Konya Defterdarlığı’nın web sitesinde yer alan listeye göre, şehirde en fazla vergi ödeyen kişi, iş insanı Ali Akkanat oldu. Akkanat Holding’in sahibi olan Ali Akkanat, 26 milyon 136 bin lira vergi beyan etti.

Listede ilk 20 sıranın yalnızca 5’i isminin açıklanmasını isterken, geri kalan kişiler isimlerini gizlemeyi tercih etti.

Öte yandan tablo, Konya’nın “üretim ve sanayi kenti” olma iddiasını sorgulatacak türden…

Listenin en dikkat çekici mükellefi birçok iş insanını geride bırakan Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya oldu.

35 yaşındaki futbolcu, 12 milyon 567 bin lira vergi ödeyerek listede 12. oldu.

Konyaspor’un kanat oyuncusu Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin lira vergiyle listenin 27. sırasına yerleşirken, savunma oyuncusu Adil Demirbağ 3 milyon 883 bin TL ile 50. sırada kendine yer buldu.