Konya’da hafif ticari araç araziye devrildi: 4 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesinde hafif ticari aracın araziye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun Çukurkent Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak araziye devrildi.

Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.O. ile araçta yolcu olarak bulunan gelini L.O. ve torunları M.O. (6), E.O. (8) ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.