Konya’da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın taklalar atarak araziye devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya karayolu Yeşildağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya yönünden Konya yönüne seyir eden E.G. yönetimindeki 20 BLC 93 plakalı hafif ticari araç, Yeşildağ Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı.

Araziye devrilen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.