Konya’da hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (76) yönetimindeki 42 BKZ 62 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir yönüne seyir halindeyken aynı istikamette giden H.K. idaresindeki 42 H 4383 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan T.E. (75) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.E., yapılan ilk müdahale sonrası hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.