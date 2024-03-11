Konya’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kulu ilçesi Kozanlı Mahallesi ile Karacadağ Mahallesi arasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 42 GD 887 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada kamyonda sıkışan sürücü B.Ö., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.