Konya’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Konya ve çevresinde Nisan ayında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde gerçekleştiği ifade eden Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, önümüzdeki günlerde yağışlı sistemle beraber hava sıcaklığında yaklaşık 10 dereceye kadar düşüş olduktan sonra yeni hafta ile beraber sıcaklıkların artmaya devam edeceğini söyledi.

Konya’da, Nisan ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde raporlandı. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi tarafından yapılan ölçümler sonrası Konya ve çevresinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının altında hafta boyunca kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

“Hava sıcaklıkların yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz”

Hava sıcaklıklarının Mayıs ayında da Nisan ayında olduğu gibi mevsim normalleri üzerinde olduğunu ifade eden Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, “Geçtiğimiz aylarda özellikle Nisan ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Hava sıcaklıkları, keza şuanda içerisinde bulunduğumuz Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde 28 ila 30 derecelerde seyrediyor. Sıcaklıkların yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Şuanda yurdumuz Orta Akdeniz üzerinden gelen kısmen yağışlı sitemin etkisi altında kalacak. Bu nedenle bölgemizde de yerel sağanak yağışları göreceğiz” dedi.

Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, “Çarşamba günü Konya’nın batı kesimlerinde Perşembe ve Cuma günü de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar göreceğiz. Özellikle Cuma günü bölgenin kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor. Bu nedenle bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın özellikle Cuma günü dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz”

Vatandaşlara uyarıda bulunan Teknik Şef Hayati Alkan, “Güneyli rüzgarların da etkisiyle toz taşınımı gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu nedenle yağışla birlikte çamur şekilde bir yağışın olması muhtemel. Sıcaklıklar bazen mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu fakat bu yağışlı sistemin etkisiyle hafta sonu Cuma ve Cumartesi günü mevsim normalleri ve altında seyredecek. 28 - 30 bandından 20 - 21 derecelere düşüşünü bekliyoruz. Gece sıcaklıkları ise yine hafta sonu 8 ile 10 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki haftadan itibaren ise tekrar sıcaklıklar mevsim normallerine doğru yükselecek. Bu yağışların yerel olarak kısa süreli etkili olmasından dolayı vatandaşlarımızın özellikle Cuma günü dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Benzer şekildeki sıcaklıklar her ne kadar rekorlar kayıt edilmemiş olsa da mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yağışları ele alacak olursak yağışlar da Mayıs ayı itibariyle yer yer normallerin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.