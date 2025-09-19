Konya’da havalimanı yolunda silahlı saldırı: 1 yaralı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde havalimanına gitmek üzere yola çıkan 38 yaşındaki Seyit T., kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Önleri kesilen cipten inen Seyit T.’ye ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan T. hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Ankara yolu havalimanı girişi yakınında meydana geldi.

Seyit T., arkadaşının kullandığı araçla havalimanına gittiği sırada, bir başka araç tarafından önleri kesildi.

Seyit T. de araçtan indi. Bu sırada diğer araçtan inen 2 kişi tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu vücudunun 3 yerine mermi isabet eden Seyit T. yaralandı.

Saldırganlar ise geldikleri araçla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Seyit T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.