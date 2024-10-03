Konya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde işçi servis ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 27 AZU 660 plakalı otomobil Hortu Mahallesi mevkiinde, karşı yönden yola dönüş yapmak isteyen M.A. yönetimindeki 42 GAD 73 plakalı Isuzu marka işçi servis midibüsüne yandan çarptı. Midibüs yoldan çıkarak şarampole inerken, otomobil hurdaya döndü.

Kazada, otobüs ve minibüs sürücüleri ile otobüste 3 yolcu, otomobilde 2’si bebek 5 yolcu olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil ise çekici vasıtasıyla kaza mahallinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.