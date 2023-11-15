Konya’da kamyon TIR'a çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Konya’da kamyon ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesi Organize Sanayi karşısında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, O.A. idaresindeki 66 PC 374 plakalı kamyon, L.Ç. idaresindeki 01 ALA 892 plakalı TIR'a yandan çarptıktan sonra yoldan çıktı.
Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü O.A. yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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