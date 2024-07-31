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Konya’da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Konya’da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 31.07.2024 13:14
  • Giriş: 31.07.2024 13:14
  • Güncelleme: 31.07.2024 13:14
Kaynak: İHA
Konya’da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kaza, Konya Beyşehir Kara yolunun Altınapa Barajı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.E. yönetimindeki kamyonet, Derbent yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.E. bulundukları yerde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından yapılan çalışmayla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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