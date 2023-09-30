Konya’da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hacı İsa Mahallesi Ahmet Hamdi Mutlu Caddesinde meydana geldi. D.K.’nin kullandığı kamyonet ile A.Y.’nin idaresindeki 15 KC 702 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.