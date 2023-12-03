Konya’da kaza yapan otomobil dere yatağına düştü: 7 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan başka bir otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir’in Eylikler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.U. yönetimindeki 42 AAD 757 plakalı otomobil, köprüyü geçerken tali yoldan köy yoluna çıkan Z.A. yönetimindeki 42 APK 711 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 42 APK 711 plakalı araç sürüklenerek dere yatağına düştü.

Kaza ihbarı üzerine adrese, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü ile araçlar içerisinde yolcu olarak bulunan S.Ö., A.S., Ö.E.U., H.H.Ö., R.Ö.U. yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Dere yatağındaki otomobil adrese çağrılan bir vinçle kaldırılarak kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.