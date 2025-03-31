Konya’da kazada hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri belli oldu

Konya’nın Derebucak ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri belli oldu.

Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolunun 48. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir eden Akın Y. yönetimindeki 06 R 5639 plakalı otomobil, Derebucak ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybatması ile bariyerlere çarparak, yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazada Hatice Ünsal (46) ve Mert Ünsal (20) hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Akın Y. (30) ile Erdoğan Ü. (54) ve Fatmanur Y. (25) ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.