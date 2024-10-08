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Konya’da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 12:56
  • Giriş: 08.10.2024 12:56
  • Güncelleme: 08.10.2024 12:56
Kaynak: İHA
Konya’da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 42 AUZ 056 plakalı Mercedes marka tır kontrolden çıkması sonucu refüje devrildi.

Kazada tır sürücüsü ile tırda yolcu olarak bulunan A.D. kabinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kabinde sıkışan tır sürücüsü ve yolcu yaklaşık üç saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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