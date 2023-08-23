Konya’da kopan elektrik telleri tarlada yangın çıkardı

Konya’nın Ereğli ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu yonca tarlasında yangın çıktı. Yangın çevredeki yurttaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, Beyören Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A.’ya ait ekili yonca tarlasında kopan elektrik telleri yangın çıkmasına neden oldu.

Yangını gören çevredeki yurttaşlar, yangına müdahale ederek yangını el birliğiyle söndürdü.

Yangında, 150 evlek tarlada biçilmek suretiyle kurutulmayı bekleyen yoncanın bir kısmı yandı.

Üreticiler ise zaman zaman bu tür olayların bölgelerinde yaşandığını zararlarının karşılanması isteyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.