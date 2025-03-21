Konya’da leyleklerin yuvalarına besin takviyesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışı ve ardından etkili olmaya başlayan soğuk hava sürprizi ile karşılaşan leyleklerin yaşam alanı olan yuvalarına besin takviyesi yapıldı.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği ve Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde Beyşehir’in Yeşildağ Mahallesi’ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi’ndeki Leylekler Tepesi’ndeki ardıç ağaçlarının üzerinde bulunan leylek yuvalarına ve çevresine tavuk etleri bırakıldı. Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, mart ayının gelmesi ile birlikte Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinden birisini misafir etmeye başlayan Leylekler Tepesi ile Leylekler Vadisindeki yuvaların büyük bölümünün dolmaya başladığını belirterek, leyleklerin ilçeye geldiğinde kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın etkisi altında kaldığına vurgu yaptı. Leyleklerin genelde bu dönemde gelişlerinde kar yağışı sürprizi ile karşı karşıya kaldığını ve bu duruma alışkın olduğunu ancak bu derece dondurucu soğuk havaya alışkın olmadıklarını dile getiren Büyükkafalı, "Leyleklerin göç etmesiyle maalesef bu yıl da üzerlerine ve yuvalarına kar yağdı. Kar yağmasına belki alışkınlar ama bu derece soğuğa alışkın değillerdi ve don olaylarından dolayı beslenmede ve besin kaynaklarına ulaşmada sıkıntı çekiyorlardı. Bundan dolayı ve göçten geldikleri için oldukça yorgun olmalarından ötürü Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, derneğimizle işbirliği içerisinde böyle bir etkinlik düzenlememizi istedi. Biz de hemen harekete geçerek bu konuda leyleklere konunun uzmanı olan akademisyenlerimizce de önerilen gıdayı vermeye çalıştık. Çünkü, ilçemizde balık av yasağının başlamasından dolayı bunu da gerçekleştiremiyoruz. Önce yuvalara bu yiyecekleri atmaya çalıştık, yakın yuvalara attık, bıraktık. Atamadığımız yuvalara ise leylek gözetlemesi yapılan platform üzerlerinden bunları ulaştırmaya çalıştık. İnşallah kısa vadede soğuklar geçer de leylekler de normal hayatlarına döner diye umut ediyoruz" dedi.